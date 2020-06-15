18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:59

Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

фото ЗакС политика Активисты протестуют против возможной вырубки леса в Солнечном

Экоактивисты обнаружили характерные метки на деревьях, относящихся к Комаровскому лесничеству в Солнечном, и их прогноз самый пессимистичный: деревья, по всей видимости, обречены на вырубку. Об этом сообщает паблик "Зеленая коалиция Петербурга".

Уверенность в плохом конце у активистов идет от того, что в последние годы территория лесничества является предметом юридического спора: жители частного сектора в зеленой зоне добиваются прокладки дороги.

"В марте 2020 г. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, в чьем ведении находятся городские леса, ответил на запрос граждан, что строительство дороги на территории Комаровского лесничества не планируется. Однако за последующие месяцы планы вполне могли измениться, либо дорогу могут попытаться проложить нелегально. Если деревья спилят, то спасать будет нечего и с дорогой придется смириться", - говорится в свежем посте сообщества.

Активисты уверены также, что о сохранении флоры и фауны в ее богатстве и разнообразии можно будет забыть, если дорогу все-таки начнут прокладывать.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:28 В СПбГУ учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой

18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

18:50 Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

18:32 В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

18:27 COVID-19 вынудил молодых петербуржцев обращаться за кредитами чаще чем обычно

18:04 Муниципал: Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

17:53 Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

16:32 Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru