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14:22

В знак протеста против назначения Шмарова из "Ведомостей" уволились его заместители

фото ЗакС политика В знак протеста против назначения Шмарова из "Ведомостей" уволились его заместители

Все заместители главного редактора "Ведомостей" уволились, протестуя против назначения Андрея Шмарова главредом газеты.

Издание покидают Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский.

Об избрании Шмарова главредом "Ведомостей" стало известно ранее сегодня. Он уже успел повздорить с сотрудниками редакции. Конфликт медиаменеджера начался с первой же встречи с коллективом. Взаимные претензии укрепились после того, как Шмаров отредактировал текст Константина Сонина о "Роснефти", частично исказив его суть. Позднее текст и вовсе пропал с сайта "Ведомостей". А накануне, как упоминалось выше, он запретил в статьях критиковать Путина и ссылаться на опросы "Левада-Центра".

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