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14:48

Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

фото ЗакС политика Власти Ленобласти выделят служебное жилье молодым врачам

Руководство Ленинградской области приняло решение расширить программу по предоставлению служебных квартир молодым врачам, работающим на территории региона, оповещает пресс-служба местного правительства.

Семейным докторам выделят жилье в течение трех лет, одиноким - в течение пяти.

"Приехал молодой парень или девушка на село или в отдаленный город работать, если хотят поскорее получить квартиру - пусть женятся. Все-таки, когда семья - они к этой территории прикипают, оседают и образуют медицинские династии", - отметил областной глава Александр Дрозденко.

Губернатор поручил руководителю комитета финансов области Роману Маркову подготовить предложения по финансированию на покупку недвижимости.

Приватизировать служебную квартиру можно через 10 лет.

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