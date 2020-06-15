Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

КПРФ и "Левый фронт" обратились в столичную мэрию с уведомлением о намерении провести 27 июня митинг против внесения изменений в Конституцию, известил "Интерфакс" Сергей Удальцов.

Заявленное количество участников - до трех тысяч человек.

26 мая "Левый фронт" уже уведомлял мэрию о готовности помитинговать по аналогичной повестке 7 июня. Власти Москвы отказали, сославшись на режим самоизоляции. Сейчас карантин отменен, однако запрет на массовые мероприятия по-прежнему в силе.

Общероссийский плебисцит по внесению корректив в Конституцию пройдет 1 июля.