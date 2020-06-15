18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:10

Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

КПРФ и "Левый фронт" обратились в столичную мэрию с уведомлением о намерении провести 27 июня митинг против внесения изменений в Конституцию, известил "Интерфакс" Сергей Удальцов.

Заявленное количество участников - до трех тысяч человек.

26 мая "Левый фронт" уже уведомлял мэрию о готовности помитинговать по аналогичной повестке 7 июня. Власти Москвы отказали, сославшись на режим самоизоляции. Сейчас карантин отменен, однако запрет на массовые мероприятия по-прежнему в силе.

Общероссийский плебисцит по внесению корректив в Конституцию пройдет 1 июля.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

18:50 Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

18:32 В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

18:27 COVID-19 вынудил молодых петербуржцев обращаться за кредитами чаще чем обычно

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

15:30 Смольный: За время пандемии объем онкологической помощи почти не изменился

13:40 Смольный снова изменил постановления о региональных выплатах медсотрудникам за работу с COVID-19

13:15 Смольный не согласовал КПРФ митинг на тему поправок в Конституцию

12:56 В центре Петербурга ограничат передвижение из-за репетиции парада Победы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:28 В СПбГУ учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой

18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

18:50 Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

18:32 В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

18:27 COVID-19 вынудил молодых петербуржцев обращаться за кредитами чаще чем обычно

18:04 Муниципал: Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

17:53 Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

16:32 Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru