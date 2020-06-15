"По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков посоветовал жителям Москвы не приходить на парад в честь 75-летия со Дня Победы и наблюдать за ходом мероприятия из дома, передает "Дождь".

"Конечно, мы тоже рекомендуем воспользоваться возможностью увидеть парад во всех его нюансах и во всех его составляющих, будь то воздушная или проход военных соединений или прокат военной техники. По телевидению это видно все гораздо более красочно", - пояснил чиновник.

11 июня с аналогичным предложением выступил столичный мэр Сергей Собянин.

Добавим, власти ряда российских регионов решили не проводить военный парад из-за угрозы массового заражения граждан коронавирусной инфекцией.