Кто ответит за выборы?

Практически после каждой электоральной кампании Центризбирком искренне возмущается нарушениями в Петербурге. Горизбирком принимает меры. А потом все повторяется. В конце весны - в начале лета 2020 года были сформированы новые территориальные избирательные комиссии, которым в следующем году предстоит проводить выборы в Госдуму и Законодательное собрание. ЗАКС.Ру изучил составы новых ТИКов. Рассказываем, кто и как из членов этих комиссий уже попадал в скандальные истории, и что общего у "Патриотов России" и "Единой России".

Патриоты "Единой России"

Противников партии власти может успокоить тот факт, что среди председателей новых ТИКов представителей "Единой России" сравнительно немного. Основными "донорами" новых руководящих кадров выступили непартийные субъекты (муниципальные образования, общественные организации, трудовые коллективы), а также непарламентские партии вроде "Зеленых", "Родины" и "Патриотов России". Это впечатление ложное. Во-первых, значительная часть этих людей так или иначе аффилирована с районными администрациями города. А значит, лояльность к единороссам на будущих выборах может зависеть от взаимоотношений между партийными ячейками и главами тех или иных районов, а также договоренностями, которые исполнительная и законодательная власть достигнут (или не достигнут) ближе к началу электорального процесса.

Есть среди новых председателей и "неединороссы", которым результаты "партии реальных дел" на ближайших выборах наверняка могут быть небезразличны. Например, ТИК № 31 (Адмиралтейский район) возглавил представленный "Патриотами России" Валерий Цимбал. Перед двумя последними муниципальными кампаниями он побеждал в праймериз "Единой России" и шел на выборы в "Черной речке" (2014 год) и "Лиговке-Ямской" (2019 год) вместе с кандидатами, близкими исполнительному секретарю отделения ЕдРа в Центральном районе Александру Потякину. Сам Потякин, кстати, тоже вошел в ТИК № 31, но по квоте своей партии. Должности заместителя председателя и секретаря комиссии достались представителям районной администрации.

Еще один представитель "Патриотов России", которому доверили руководить территориальной комиссией, Елена Федорова из ТИК № 36 (Выборгский район). Раньше она представляла "Единую Россию" в ИКМО поселка Левашово. Вместе с ней из муниципальной комиссии в территориальную перешли Эвелина Гладушенко и экс-председатель ИКМО Павел Михайлов.

Предложенный "Патриотами России" председатель ТИК № 64 (Центральный район) Юрий Мамаев ранее руководил исполнительным комитетом "Единой России" в городе Выборг. Кроме того, он успел поработать в избиркоме Ленинградской области. Помимо него, в территориальной комиссии представлены еще как минимум два человека, связанные с единороссами. Это выдвинутый собственно "Единой Россией" экс-член ТИК № 4 Алексей Охрей, ранее работавший помощником депутата ЗакСа Любови Егоровой, а также представленная общественной организацией "Гаудеамус" Галина Либерг, дочь депутата-единоросса МО "Владимирский округ" Елены Либерг.

ТИК № 44 (Красногвардейский район) отдан под руководство выдвинутой все теми же "Патриотами России" Светланы Нефедовой. Ранее она возглавляла ИКМО "Малая Охта", где традиционно победу одерживали единоросс Дмитрий Монахов и его команда. Кроме того, комиссия этого муниципалитета запомнилась внушительными расходами на самосодержание.

Поможет Нефедовой в новой ТИК ее коллега из соседнего муниципалитета, бывшая председательница ИКМО "Большая Охта" Анна Могучева, кандидатуру которой предложила "Единая Россия".

Среди рядовых членов новых комиссий, представленных "Патриотами России", тоже есть люди, как минимум связанные с единороссами. Например, в ТИК № 56 (Петроградский район) вошел Михаил Маслюков-Малов, которые ранее представлял партию власти в муниципальном совете МО "Кронверкское". А возглавил ТИК № 56 выдвинутый от партии "Родина" Евгений Журов. Ранее он выступал в судах на стороне муниципалов подконтрольного "Единой России" МО "Кронверкское" и депутатов-единороссов поселка Лисий нос.

В Лисьем носу, напомним, оппозиционеры пытались отменить очень странные пересчеты голосов, которые ИКМО устроила после выборов 2019 года. А работал в той ИКМО еще один член новой ТИК № 56 Олег Шандаров, в прошлом - муниципал-единоросс.

Сослуживец вице-спикера

Ветеранов избирательных процессов в новых комиссиях хватает и без Шандарова. Например, в состав ТИК № 38, которая включает в себя территорию муниципалитета "Академическое", вотчины вице-спикера Заксобрания Анатолия Дроздова, вошел дроздовский сослуживец и многолетний глава ИКМО "Академическое" Сергей Пруссаков. На муниципальных выборах 2019 года комиссию и его лично обвиняли в затягивании приема документов от кандидатов, "фейковых" очередях и даже конфликте интересов: председатель ИКМО зарегистрировал кандидатом Роберта Шаяхметова, который, по заверениям представителей "Справедливой России", якобы приходился ему зятем. Все эти истории попали в поле зрения ЦИК и ГИК, что не помешало Пруссакову стать членом ТИК № 38.

Кстати, возглавил эту комиссию бывший член Горизбиркома Сергей Пономарев. В 2011 году он руководил ИКМО "Красненькая речка", когда в местных выборах участвовала Валентина Матвиенко, набравшая в итоге почти 98% голосов. Эта победа была необходима экс-губернатору Петербурга для делегирования в Совет Федерации. Пономарев позже работал в ИКМО "Княжево", где во время муниципальной кампании 2014 года наблюдатели жаловались на избирательные "карусели" и другие нарушения.

Любопытно, что от "Справедливой России" в состав ТИК № 38 вошел Владимир Силантьев, соратник депутата ЗакСа Михаила Амосова. Амосов, как и Дроздов,не скрывает, что планирует идти на выборы в ЗакС от Калининского района.

Продолжить тему "Справедливой России" и Калининского района можно рассказом о ТИК № 39 (территория МО "Пискаревка"). В ее состав попали бывший заместитель председателя ИКМО "Пискаревка" Наталья Пышкина и экс-секретарь той же ИКМО Сергей Козлов. Предвыборным летом 2019 года эта муниципальная избирательная комиссия запомнилась тем, что подала в суд на зарегистрированного ею же кандидата от справедливороссов Федора Кушнаренко и добилась его снятия. Претензия ИКМО была связана с постом годичной давности о "Единой России", который Кушнаренко разместил на личной странице "ВКонтакте".

Ценные кадры из скандальных ИКМО

В составе ТИК № 61 (территория МО "Купчино") представлена целая делегация из ИКМО "Светлановское", включая председателя новой территориальной комиссии Михаила Гайдеека. На работу ИКМО "Светлановское" во время кампании 2019 года кто только не жаловался, от "Коммунистов России" до команды штаба Навального. Вопрос о деятельности комиссии неоднократно поднимался на заседаниях Горизбиркома, но на карьерах ее членов это, как видно, не отразилось.

ТИК № 57 (Приморский район) возглавила представленная "Единой Россией" бывший секретарь ИКМО "Юнтолово" Светлана Саблова. Выборы 2019 года в "Юнтолово" тоже прошли неспокойно. Кандидатам отказывали в регистрации якобы из-за недостоверных подписей, а на УИКах наблюдателям мешали работать посторонние люди.

Представитель печально прославившейся в тот же год ИКМО "Черная речка" Валерия Гроза вошла в ТИК № 54 (Петроградский район). Возглавил этот территориальный избирком единоросс, экс-глава администрации МО "Кронверкское" Андрей Соколовский. Его заместителем стала Люсьена Дубовская, в 2015 году сложившая полномочия председателя избиркома поселка Солнечное после скандалов перед местными выборами.

Список историй, связанных с членами новых комиссий, можно продолжать очень долго. Например, вспомнить про муниципальную кампанию в МО "Гагаринское" и "Звездное" - выходцы из советов и избиркомов этих муниципалитетов заняли сразу несколько мест в ТИК № 48 (Московский район). Или про выборы в МО "Народный", где избирателям предложили голосовать за кандидатов из другого округа. Теперь экс-начальница местного избирательной комиссии Анна Дрозд возглавила ТИК № 53 (Невский район).

Сразу несколько новых председателей - выходцы из силовых структур. Это, например, глава ТИК № 42 (Кировский район) Евгений Пикин, ранее преподававший в Санкт-Петербургском университете МВД и руководитель ТИК № 32 (Василеостровский район) Виктор Воронин, до того работавший в управлении ФСО по Северо-Западу.

А в состав еще одной василеостровской комиссии - ТИК № 33 - были мобилизованы внутренние кадры Городской избирательной комиссии. Ее возглавила сотрудник аппарата Горизбиркома Марина Крутикова. В ТИК № 41 сотрудники аппарата ГИК получили должности и председателя, и заместителя председателя (Денис Козенко и Татьяна Олейникова соответственно).

Наблюдатели-общественники или оппозиционеры высоких постов в территориальных комиссиях не получили. Исключение составила только ТИК № 60 (Фрунзенский район), работой которой будет руководить депутат-коммунист пятого созыва ЗакСа Ирина Комолова. Ее избрание укрепило положение члена Партии Роста Оксаны Дмитриевой, помощницей которой в последние годы работала Комолова. Дмитриева традиционно выдвигается в Госдуму от территории, в том числе относящейся и к ТИК № 60. Соратник на этом посту серьезно укрепил ее положение перед грядущими баталиями.

Претензии оппозиции

Однако к руководителям и членам других комиссий представитель Партии Роста в Горизбиркоме озвучил немало претензий. При выборах глав большинства ТИК голосовали "против" или воздерживались также представители "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ. Свое недовольство по итогам формирования ТИК № 64 выразил муниципальный совет Владимирского округа, где большинство мест контролирует оппозиция. Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" возмутилась тем, что в комиссии не взяли их кандидатов. В новые ТИК-и от "наблюдателей" прошли всего несколько человек и то по партийным квотам. Так, например, один из районных координаторов организации Ольга Хмелевская вошла в состав ТИК № 54 как представительница "Яблока". От "Справедливой России" туда, кстати, делегирован родной брат замглавы МО "Автово" Ильи Шмакова Михаил.

Свои претензии "Наблюдатели Петербурга" изложили в открытом письме в ГИК и ЦИК. Обращался к Элле Памфиловой и омбудсмен Петербурга Александр Шишлов, указавший на нескольких фальсификаторов прошлых лет попавших в новые территориальные избиркомы. Уже после того как все составы комиссий утвердили, написали Памфиловой и члены петербургского отделения "Яблока". Они потребовали отправить в отставку председателя Горизбиркома Виктора Миненко.

"До нынешнего времени ни один председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии не позволял себе так открыто и публично признавать свою зависимость от исполнительной власти", - написали "яблочники" о руководителе Горизбиркома.

Поводом для столь откровенной оценки стала фраза, которую Миненко неосторожно бросил в разговоре с членом ГИК от "Единой России" Наргис Ахадовой: "Пусть Совершаевой звонит или губернатору". Эти слова прозвучали в самом начале заседания Горизбиркома по утверждению составов новых ТИК. "Яблочники" посчитали, что фраза была адресована спикеру Законодательного собрания и лидеру петербургской "Единой России" Вячеславу Макарову.

Сергей Еремеев, София Саттарова

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