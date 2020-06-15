В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

Здания петербургских судов снова эвакуируют из-за письменной угрозы взрывов, сообщила объединенная пресс-служба судов. Людей вывели из Октябрьского, Ленинского, Петродворцового и Василеостровского районных судов.

Подобного рода рассылка продолжается с прошлой осени. Весной, очевидно, по причине ухода государственных учреждений на дистанционный режим работы из-за пандемии, угрозы приходить временно перестали.

Еще ни разу более чем за полгода угроза взрыва не подтвердилась. Иногда в электронных письмах говорилось о заложенной бомбе на станциях метрополитена, в главных городских музеях, школах и торговых центрах.