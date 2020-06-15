В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

На сайте управления Следственного комитета по Мурманской области появилась информация о том, что 37-летняя россиянка, пять лет пробывшая в Сирии, получила судебное наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Ей инкриминировали террористическую деятельность, причем ее привлекли к ответственности сразу по четырем уголовным статьям.

Согласно материалам следствия, из женщины готовили террористку-смертницу. Она разделяла идеи радикального ислама.

"В целях осуществления террористической деятельности женщина прошла огневую подготовку по стрельбе из различных видов оружия, скрытому ношению и приведению в действие пояса "смертника". После этого она на постоянной основе носила огнестрельное оружие и указанное взрывное самодельное устройство для совершения террористических атак на правительственные силы Сирийской Арабской Республики и мирных граждан данной страны", - гласит сообщение.

Помимо личной вовлеченности в преступную деятельность, информирует ведомство, осужденная вербовала своего брата. Ее задержали в московском аэропорту в феврале 2019 года.