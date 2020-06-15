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18:32

В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

фото ЗакС политика В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

15 июня в Новгородской области отменили режим самоизоляции, и теперь соблюдение санитарно-эпидемиологических правил стало делом исключительно добровольным. Это следует из новейшего официального сообщения, опубликованного на сайте регионального правительства.

"Отменяется обязательная двухнедельная изоляция граждан, приехавших с территории других регионов страны. При этом всем гражданам в возрасте старше 65 лет новым указом рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест", - в частности, гласит сообщение.

Кроме того, возобновили работу непродовольственные магазины с отдельным входом с улицы. Отметим, что в тексте ничего не говорится про использование средств индивидуальной защиты.

В Новгородской области за время пандемии подхватили коронавирус 2063 человека, умерло с инфекцией 52 человека.

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