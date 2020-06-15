Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

В петербургском комитете по здравоохранению поведали о сопутствующих заболеваниях, которые, усугубившись коронавирусом, привели к гибели 38 человек, о чей смерти сегодня оповестил оперативный штаб.

Среди новых жертв болезни - 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин от 54 до 91 года. 29 смертей зафиксировано на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов, девять - на основании медицинских свидетельств о смерти.

Основное заболевание, которое привело к гибели пациентов, - двусторонняя пневмония, вызванная COVID-19. Практически все погибшие имели также сторонние "недуги" - атеросклероз, сахарный диабет, гипертонию и другие.

Напомним, по состоянию на 15 июня коронавирус выявлен у 20 813 петербуржцев, вылечились свыше 9 тысяч граждан, скончались 635 заболевших.