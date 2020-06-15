18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18:59

Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

фото ЗакС политика Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский направил обращение к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой. В нем он говорит о ставших ему известными случаях принуждения так называемых бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.

Политик перечисляет 13 государственных учреждений, где, по его сведениям, имела место соответствующая разнарядка. В этом списке, в частности, оказались метрополитен, филармония, несколько школ и библиотек. Вишневский называет происходящее "абсолютно противозаконными действиями", прося главу ЦИК проверить информацию и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Ранее Памфилова отрицала факт организованного принуждения кого бы то ни было к голосованию, а также противоречиво высказывалась об агитации за поправки.

Плебисцит будет проходить в течение целых семи дней - с 25 июня по 1 июля. Голосовать можно будет дистанционно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

13:15 Смольный не согласовал КПРФ митинг на тему поправок в Конституцию

14 июня, 15:00 "Президент отдает от себя очень существенную часть полномочий": Путин не понимает критики поправок

13 июня, 18:00 Социолог Юдин: Изучение нарушений на голосовании по поправкам отнимет семь лет

13 июня, 17:05 Кац вызвал Навального на дебаты - обсудить тактику голосования по поправкам

13 июня, 14:54 Шульман: Голосование по поправкам будет большим продленным позорищем

13 июня, 12:05 Петербургские активисты видоизменяют обильную рекламу поправок в Конституцию

12 июня, 18:01 Петербургских бюджетников заставляют открепляться от своих участков для голосования

12 июня, 16:16 В "Движении демократического обновления" намерены голосовать против поправок к Конституции


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
19:28 В СПбГУ учредили стипендию имени Людмилы Вербицкой

18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

18:50 Диабет, гипертония, атеросклероз: в Смольном рассказали о новых жертвах COVID-19

18:32 В Новгородской области самоизоляция перестала быть обязательной

18:27 COVID-19 вынудил молодых петербуржцев обращаться за кредитами чаще чем обычно

18:04 Муниципал: Совет "Острова Декабристов" собрался в новом составе и отменил решения единороссов

17:53 Романов добивается расследования аварии в "Пулково"

17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

17:36 Суд оставил в силе решение Минюста о признании ФБК иноагентом

17:21 В Мурманской области за терроризм на 12 лет осудили женщину

16:59 В Петербурге - новая волна эвакуаций судов

16:59 В Москве таксист ранил в перестрелке двоих полицейских

16:40 Кто ответит за выборы?

16:35 "По телевидению это все гораздо красочнее": В Кремле рекомендуют москвичам не ходить на парад

16:32 Защитники Шиеса намерены дежурить возле станции "до последнего чоповца"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru