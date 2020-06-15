Навальный нашел объяснение новому уголовному делу против себя

Политик Алексей Навальный, об очередном уголовном деле против которого стало известно 15 июня, связал действия Следственного комитета с тем, что у него истекает условный срок по предыдущему делу.

"А, во-вторых, все самые любимые бонусы: возможность обысков, изъятие техники, допросы, какие-то другие ограничения. Это крайне важно для власти в преддверии новой схватки на региональных выборах. Регистрируйтесь в "Умном голосовании", что тут сказать", - добавил он, комментируя новость о новом преследовании на собственном сайте.

По его оценке, новое дело полностью сфальсифицировано и сфабриковано, и при этом предельно неаккуратно. Кроме того, оппозиционер даже ожидал, что в ближайшее время на него "свалится" что-то подобное.

Дело возбудил СК, посчитавший, что на странице в социальной сети Навальный оклеветал ветерана Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку конституционных поправок.