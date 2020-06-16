В сеть попало видео последней ссоры историка Соколова с убитой Ещенко

На просторах интернета появилась видеозапись, на которой запечатлена последняя ссора обвиняемого в жестоком убийстве историка Олега Соколова со своей сожительницей, аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко, поделилась с ТАСС представитель потерпевшей стороны Александра Бакшеева.

Появление ролика в сети сразу после того, как Соколов отказался от услуг последнего адвоката, выглядит как минимум подозрительно, отметила Бакшеева.

"Все это выглядит максимально подозрительно с учетом того, что доцент в суде отказался от своих защитников, которые участвовали в предварительном расследовании и были надлежащим образом ознакомлены с материалами уголовного дела, включая данное видео", - добавила представительница семьи Ещенко.

Кроме того, по её словам, родители убитой шокированы тем, что кто-то "слил" в интернет столь личную запись.

На видео, длящемся 30-секунд, запись которого ведет историк, Ещенко говорит ему, что не разлюбила и просит отпустить её. Съемка заканчивается на моменте, когда девушка убегает из квартиры Соколова.

Бакшеева предположила, что обвиняемый мог специально вести съемку для того, чтобы в последствии иметь возможность "подтвердить" свою непричастность к исчезновению девушки.

Соколова обвиняют в незаконном хранении оружия и убийстве Ещенко, с которой он совместно проживал. Его задержали в ноябре 2019 года, когда он в нетрезвом состоянии пытался утопить в Мойке пакет с частями человеческого тела и пистолетом. Тело Ещенко нашли у историка в квартире: позднее выяснилось, что он застрелил девушку после ссоры, а затем расчленил.

Соколов признался в содеянном, психиатрическая экспертиза сочла его вменяемым.