Российские школы обещают оборудовать камерами с функцией распознавания лиц

Все российские школы должны оборудовать камерами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц: процессом займется подведомственный "Ростеху" Национальный центр информатизации (НЦИ), передают "Ведомости".

Заказчиками оборудования являются департаменты образования регионов. Речь идет о монтаже систем в коридорах, залах, на лестницах, по всему наружному периметру здания. Сумма уже опубликованных контактов превышает 2 млрд рублей.

В НЦИ отчитались о том, что видеонаблюдение было установлено уже в 1608 школах в 12 регионах.

По информации производителя систем, для одного образовательного учреждения необходимо около 20 камер, каждая из которых стоит около 10 тысяч рублей. Все элементы подключены к системе Orwell, в которую интегрирован модуль распознавания лиц NtechLab. Программа позволяет выявлять сторонних лиц, находящихся на территории школы.