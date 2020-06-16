Власти Коми решили не проводить парад по случаю 75-летия со Дня Победы

Руководство республики Коми приняло решение не проводить в Сыктывкаре военный парад, приуроченный к 75-летию со Дня Победы, из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией, уведомил глава региона Владимир Уйба.

"Основная причина, конечно, в том, что на такое большое мероприятие соберется очень много народа. Совершенно точно, после такого массового стечения людей мы прогнозируем снова вспышку заболевания коронавирусом", - цитирует Уйбу "Интерфакс".

Сложившаяся ситуация не позволяет приводить на мероприятия ветеранов, поэтому управленец надеется, что военное шествие можно будет провести, когда ситуация стабилизируется - а именно, в сентябре.

Пока что в Коми зафиксировано 2,3 тысяч случаев заражения COVID-19.

Добавим, власти ряда российских регионов также решили не проводить военный парад из-за угрозы массового заражения граждан коронавирусной инфекцией.