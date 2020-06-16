Коронавирусную инфекцию выявили у ещё 8248 россиян: плюс 234 - в Петербурге

По состоянию на утро 16 июня на территории России зафиксировано ещё 8248 случаев инфицирования COVID-19, уведомляет оперативный штаб. Таким образом, на сегодняшний день заболевание обнаружено у 545 458 человек.

За прошедшие сутки коронавирус унес жизни ещё 193 пациентов. Всего с начала пандемии погибли 7284 заболевших.

Согласно данным на 16 июня, в РФ проведено более 15 млн тестов на COVID-19: плюс 234 тысяч за сутки.

В Петербурге ситуация выглядит следующим образом: заразились ещё 234 горожанина (всего - 21 047), скончались 54 пациента (всего - 689), переболели 232 гражданина (всего - 9971).

В соседней Ленинградской области коронавирус обнаружили у ещё 70 человек, также подтверждена ещё одна смерть (всего скончались 24 местных жителя).