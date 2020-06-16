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10:55

Член ГИК предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых комиссий на время работы на голосовании по Конституции

фото ЗакС политика Член ГИК предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых комиссий на время работы на голосовании по Конституции

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии  от "Яблока" Ольга Покровская на заседании 16 июня предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых избирательных комиссий на время работы на голосовании по поправкам в Конституции. Она отметила, что сейчас многие сотрудники избиркомов отказываются выходить на работу во время ближайшего плебисцита. 

Покровская добавила, что также возможно установление денежных выплат. Для всего это необходимо обратиться в Центральную избирательную комиссию, уточнила член ГИК от "Яблока". Она считает, что это будет способствовать более продуктивной работе участковых комиссий.

- Мне кажется, что это было бы правильно, это бы успокоило людей и способствовало более эффективной работе комиссий, - сказала Покровская.

Ее коллега Олег Зацепа заявил, что денежные компенсации уже установлены в рамках имеющегося бюджета.

- Конечно, размер ее не такой как для врачей, но мы исходили из имеющихся средств федерального бюджета. Тратить какие-либо иные средства кроме федерального бюджета, в данном случае мы, к сожалению, не можем, - пояснил Зацепа.

Покровская уточнила, что предлагает обратиться в ЦИК – "пуская они изыскивают, у них там рядом федеральный бюджет". Глава Горизбиркома Виктор Миненко предложил вернуться к повестке дня, к обсуждению вопроса на заседании не вернулись. 

В разговоре с ЗАКС.Ру она сообщила, что намерена обратиться в ЦИК со своим предложением. По ее словам, введение компенсации или страхования показало бы, что члены УИК не безразличны тем, кто организует голосование. 

- Семь дней подряд люди будут общаться друг с другом, то есть совершенно посторонними людьми, они будут общаться с теми, кто к ним приходит и так далее. Еще и с администрацией тех помещений, в которых они находятся. Это очень большие контакты, мы же знаем, что эпидемия не прекращается. – отметила Покровская.

Она добавила, что понимает своих коллег по Горизбиркому, которые не поддержали ее на заседании 16 июня. Страхование и компенсация – это серьезные расходы и долгий процесс. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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