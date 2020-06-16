В петербургских СИЗО с 16 июня снова разрешат передачи от родственников

В подведомственных УФСИН Петербурга и Ленобласти учреждениях снова разрешат прием передач от родственников арестантов, извещает "Интерфакс".

"С 16 июня возобновляется возможность принимать посылки и передачи от родственников для подозреваемых, обвиняемых и осужденных", - говорится в сообщении.

При этом во всех следственных изоляторах продолжат действовать установленные ранее ограничения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Ожидается также, что начиная с 22 июня могут возобновиться кратковременные свидания.