18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:30

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

фото ЗакС политика Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние каникулы из-за коронавируса

Глава экономического комитета Совета Федерации, сенатор от Петербурга Андрей Кутепов предложил существенно сократить новогодние каникулы в 2021 году, чтобы компенсировать нерабочие дни 2020 года, объявленные из-за эпидемии коронавируса, передает РИА "Новости".

Законопроект Кутепов направил на отзыв в Минтруд. Он предлагает сделать рабочей неделю с 4 по 8 января 2021 года, за исключением 7 января. По его мнению, сделать это стоит "в целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций".

Кутепов напомнил, что с конца марта до мая действовал режим нерабочих дней с сохранением зарплаты работников, а многе сотрудники были переведены на режимы, предполагающие свободный график работы или неполный день. Эти нерабочие дни не учитывались как отпуск, отметил сенатор. По его подсчетам, в общей сложности в 2020 году фактически будет 120 выходных дней и 27 дополнительно нерабочих, хотя по производственному календарю должно быть 118 выходных с учетом  суббот, воскресений и праздничных дней, и 247 – рабочих.

"Таким образом, уже за первые 6 месяцев года количество рабочих дней составит 218 против 147 нерабочих, и количество нерабочих дней в 2020 году больше на 20%", - говорится в законопроекте.

На 16 июня в России зафиксировано 535,4 тысяч случаев заражения коронавирусом.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

17:11 Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

16:41 Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

16:25 Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

15:55 В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

15:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

14:55 Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

14:55 В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

14:31 Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

14:05 "Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

13:41 Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

13:01 В Калининградской области разрешили гулять в парках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru