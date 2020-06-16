"Из главка спускают, понимаете?": Директора ФБК навестил оперативник и требовал неких объяснений

Утром домой к директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову заходил представитель правопорядка и провел с ним беседу странного характера, выдержками из которой он поделился в разговоре с "МБХ медиа".

"Говорит: „Давайте объяснения". Я говорю, что не буду давать объяснения - по какому поводу? Он говорит: „Из главка спускают, понимаете? Сейчас время, Конституция". Я говорю, мне что - по этому поводу давать объяснения? Я ему написал по 51 [статье Конституции], отказался давать какие-то объяснения, и все, он ушел", - отчитался Жданов.

Общественник предположил, что полицейский просто зашел удостовериться, что он дома.

Ранее, напомним, в отношении Жданова возбудили уголовное дело о неисполнении решения суда из-за его отказала удалять фильм-расследование "Он вам не Димон". После этого его и жену допросили в Следственном комитете.