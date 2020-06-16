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12:06

Власти Карелии разрешили поездки на Валаам

фото ЗакС политика Власти Карелии разрешили поездки на Валаам

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков распорядился открыть для туристов возможность посетить острова Валаамского архипелага.

Отмечается, что до отмены введенного в регионе режима повышенной готовности будет введена предельная допустимая численность посетителей и график посещения населенного пункта.

Вторая популярная у путешественников точка - Соловецкие острова, административно подведомственные Архангельской области, остаются пока закрытыми.

Последним указом Парфенчикова разрешается также отправляться в походы, устанавливая палатки вне населенных пунктов.

При этом в республике по-прежнему действует масочный режим при нахождении в закрытых общественных помещениях.

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