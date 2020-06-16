Власти Карелии разрешили поездки на Валаам

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков распорядился открыть для туристов возможность посетить острова Валаамского архипелага.

Отмечается, что до отмены введенного в регионе режима повышенной готовности будет введена предельная допустимая численность посетителей и график посещения населенного пункта.

Вторая популярная у путешественников точка - Соловецкие острова, административно подведомственные Архангельской области, остаются пока закрытыми.

Последним указом Парфенчикова разрешается также отправляться в походы, устанавливая палатки вне населенных пунктов.

При этом в республике по-прежнему действует масочный режим при нахождении в закрытых общественных помещениях.