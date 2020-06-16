Мишустин разрешил пивоварням производить антисептик в некоммерческих целях

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении ряда лицензий и разрешений, в котором пивоваренным компаниям разрешается производить спиртосодержащие антисептики без лицензии, сообщили в кабмине.

"Пивоваренным компаниям разрешается без получения лицензии производить антисептик из этилового спирта и спиртосодержащих отходов", - говорится в сообщении.

Однако при этом делать антисептик пивоварням разрешат только для некоммерческих целей. Например – для безвозмездной передачи нуждающимся организациям.

Этим же постановление продлены разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры водопользования, срок действия которых истекает в этом году. Теперь они продлены автоматически еще на год. Продлены аттестаты аккредитации для организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей, гостиницам не более чем на 15 номеров позволено до 2022 года работать без свидетельства о присвоении категории.

Меры приняты на фоне эпидемии коронавируса в России. На 16 июня зафиксировано 545 тысяч случаев заражения в России.