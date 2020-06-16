В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

На полках книжных магазинов появилась Конституция с уже включенными в её состав новыми поправками, голосование по внесению которых должно пройти 1 июля, информирует РБК.

Примечательно, на обложке книги, выпущенной издательством "Омега-Л" и которую реализуют в "Читай-городе", указывается, что Основной закон страны обретает легитимность со дня публикации результатов плебисцита, до которого, напомним, ещё две недели.

"Обновленная" Конституция продается также в "Библио-Глобусе". Имеются варианты, выпущенные издательствами "Проспект", "Эксмо-АСТ".