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Поправки в Конституцию

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12:36

В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

фото ЗакС политика В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

На полках книжных магазинов появилась Конституция с уже включенными в её состав новыми поправками, голосование по внесению которых должно пройти 1 июля, информирует РБК.

Примечательно, на обложке книги, выпущенной издательством "Омега-Л" и которую реализуют в "Читай-городе", указывается, что Основной закон страны обретает легитимность со дня публикации результатов плебисцита, до которого, напомним, ещё две недели.

"Обновленная" Конституция продается также в "Библио-Глобусе". Имеются варианты, выпущенные издательствами "Проспект", "Эксмо-АСТ".

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