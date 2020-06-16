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Поправки в Конституцию

Муниципал

12:46

"Яблочники" из "Острова Декабристов" снова отстояли в суде свои мандаты

фото ЗакС политика "Яблочники" из "Острова Декабристов" снова отстояли в суде свои мандаты

Третий кассационный суд общей юрисдикции 16 июня подтвердил законность решения Василеостровского районного суда Петербурга о результатах муниципальных выборах в МО "Остров Декабристов", сообщил в своем Telegram-канале местный депутат Николай Камилатов.

Таким образом, представители команды партии "Яблоко" Алексей Захаров и Наталия Невзорова остались депутатами совета МО, а Ольга Погосян из "Единой России" и Анастасия Давыдова из ЛДПР окончательно выбыли из состава муниципального совета. 

Накануне муниципальный совет "Острова Декабристов" провел первое заседание в новом составе, на котором отменил решения своих предшественников. Вместо потерявшей мандат Погосян руководить муниципалитетом на правах и.о. главы будет самовыдвиженец, экс-депутат ЗакСа Владимир Барканов. Он был главой "Острова Декабристов" в прошлом, пятом созыве. 

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