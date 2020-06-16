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13:01

В Калининградской области разрешили гулять в парках

фото ЗакС политика В Калининградской области разрешили гулять в парках

Начиная с сегодняшнего дня, 6 июня, на территории всей Калининградской области для посетителей вновь открылись городские парки, оповестил глава региона Антон Алиханов.

Вскоре, добавил он, для жителей столицы субъекта заработает также зоопарк. Руководительница зоологического учреждения Светлана Соколова отчиталась, что ожидает официального документа, разрешившего бы его деятельность.

"Мы две недели уже не убираем территорию по причине нехватки денег и нам элементарно нужен день, чтобы подготовиться к открытию — продезинфицировать все поверхности, убрать территорию, разместить правила посещения", - рассказала о ситуации Соколова у себя в Facebook.

Добавим, в Калининградской области официально известно о 2 124 случаях заражения COVID-19, 1042 человека излечились.

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