"Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

"Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным состоится уже после голосования по поправкам в Конституцию, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, Путин не планирует проведение "прямой линии" перед голосованием. При этом он заверил, что общение президента с россиянами все-таки состоится, а сроки "были сдвинуты по понятным причинам". О точном времени будет сообщено дополнительно.

Песков предложил не сравнивать "с прямой линией" формат совещания по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях коронавируса, где Путин в режиме видеоконференции пообщался с гражданами. Он подчеркнул, что "все-таки это совсем разные форматы".