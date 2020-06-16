18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:31

ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

фото ЗакС политика ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить 20 тысяч евро жительнице Петербурга Светлане Польшиной, пожаловавшейся на систематические побои от мужа.

ЕСПЧ установил, что в отношении женщины нарушены статья 3 (запрет пыток), статья 13 (о праве на эффективное расследование) и статья 14 (о недопустимости дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

Польшина рассказывала, что начиная с 2011 года её супруг постоянно её бил, однако полиция не спешила возбуждать уголовное дело.

"Насилие в отношении женщин, включая насилие в семье, является формой дискриминации в отношении женщин. Государство не способно защитить женщин от домашнего насилия и нарушает их право на равную защиту закона, независимо от того, является ли намеренным или нет такой отказ", - подчеркивается в ответе Страсбургского суда.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 мая, 9:53 В МВД пообещали не наказывать жертв домашнего насилия за нарушение режима самоизоляции

5 мая, 13:51 Москалькова сообщила о росте жалоб на домашнее насилие в 2,5 раза

3 мая, 18:00 Петербургские отельеры предоставят гостиничные номера для жертв домашнего насилия

14 февраля, 19:33 Путин помиловал двух женщин, которые попали в тюрьму, защищаясь от домашнего насилия

7 января, 14:10 Патриарх Кирилл считает закон о домашнем насилии пагубным влиянием Запада

27 декабря 2019, 17:45 Сестрам Хачатурян разрешат уходить из дома по ночам

26 декабря 2019, 18:56 СМИ: Генпрокуратура отказалась утвердить обвинение по делу сестер Хачатурян

23 декабря 2019, 15:59 Общественная палата спросит мнение россиян о законе о профилактике домашнего насилия

20 декабря 2019, 18:59 Матвиенко не видит нужды в поправках в КоАП и УК для борьбы с домашним насилием

16 декабря 2019, 11:59 Правозащитники рекомендовали России криминализировать домашнее насилие


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

17:11 Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

16:41 Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

16:25 Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

15:55 В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

15:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

14:55 Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

14:55 В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

14:31 Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

14:05 "Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

13:41 Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

13:01 В Калининградской области разрешили гулять в парках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru