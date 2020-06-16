ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

Европейский суд по правам человека постановил, что РФ должна выплатить 20 тысяч евро жительнице Петербурга Светлане Польшиной, пожаловавшейся на систематические побои от мужа.

ЕСПЧ установил, что в отношении женщины нарушены статья 3 (запрет пыток), статья 13 (о праве на эффективное расследование) и статья 14 (о недопустимости дискриминации) Европейской конвенции по правам человека.

Польшина рассказывала, что начиная с 2011 года её супруг постоянно её бил, однако полиция не спешила возбуждать уголовное дело.

"Насилие в отношении женщин, включая насилие в семье, является формой дискриминации в отношении женщин. Государство не способно защитить женщин от домашнего насилия и нарушает их право на равную защиту закона, независимо от того, является ли намеренным или нет такой отказ", - подчеркивается в ответе Страсбургского суда.