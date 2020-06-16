Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

Сумма штрафов за нарушение ограничительных мер в России за время эпидемии коронавируса приближается к миллиарду рублей, следует из доклада правозащитной организации "Апология протеста".

С 1 апреля в суды поступило 400 тысяч дел по ч. 1 ст. 20.6.1.КоАП (невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС) и 16 тысяч – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательство). По первой сумма штрафов составила 400 млн рублей, по второй – 246 млн. Еще 216 млн в общей сложности приходится на 54 тысячи штрафов, выписанных в Москве с помощью приложения "Социальный мониторинг". В Петербурге за нарушение ст. 8.6.1 городского закона выписано штрафов на примерно 17 млн рублей.

Больше всего протоколов выписали в Татарстане – 55,6 тысяч. 23 тысячи протоколов выписано в Краснодарском крае, 21 тысяча – в Дагестане. Как минимум 22 уголовных дела было возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Правозащитники обратили внимание на то, что "карантинные" статьи заменили или дополнили ст. 20.2 КоАП (нарушение закона о митингах) и становились поводом для задержаний активистов, выходивших в одиночные пикеты во время действия ограничений.

Правозащитники рекомендовали властям Москвы и Петербурга списать задолженности по штрафам, назначенных по городским "карантинным" законам, федеральным властям – объявить административную амнистию по "карантинным" статьям КоАП.