18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:41

Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

фото ЗакС политика Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

Сумма штрафов за нарушение ограничительных мер в России за время эпидемии коронавируса приближается к миллиарду рублей, следует из доклада правозащитной организации "Апология протеста".

С 1 апреля в суды поступило 400 тысяч дел по ч. 1 ст. 20.6.1.КоАП (невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС) и 16 тысяч – по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологического законодательство). По первой сумма штрафов составила 400 млн рублей, по второй – 246 млн. Еще 216 млн в общей сложности приходится на 54 тысячи штрафов, выписанных в Москве с помощью приложения "Социальный мониторинг". В Петербурге за нарушение ст. 8.6.1 городского закона выписано штрафов на примерно 17 млн рублей.

Больше всего протоколов выписали в Татарстане – 55,6 тысяч. 23 тысячи протоколов выписано в Краснодарском крае, 21 тысяча – в Дагестане. Как минимум 22 уголовных дела было возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Правозащитники обратили внимание на то, что "карантинные" статьи заменили или дополнили ст. 20.2 КоАП (нарушение закона о митингах) и становились поводом для задержаний активистов, выходивших в одиночные пикеты во время действия ограничений.

Правозащитники рекомендовали властям Москвы и Петербурга списать задолженности по штрафам, назначенных по городским "карантинным" законам, федеральным властям – объявить административную амнистию по "карантинным" статьям КоАП.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

17:11 Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

16:41 Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

16:25 Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

15:55 В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

15:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

14:55 Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

14:55 В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

14:31 Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

14:05 "Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

13:41 Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

13:01 В Калининградской области разрешили гулять в парках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru