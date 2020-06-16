"Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

Москвичка Светлана Быстрова приняла решение выйти из "Единой России": толчком к этому послужили пришедшие ей штрафы на нарушение режима самоизоляции. О том, что кроме побудило женщину уйти из ЕР, она поведала в разговоре с "МБХ медиа".

"Я погрузилась в тему со штрафами, изучая как это стало возможным, чтобы без суда штрафовать людей, которые заболели. Узнала, что именно ЕР проголосовала за этот закон в Мосгордуме. Все стало настолько очевидным, что уже оправданий - ничего не замечать - не нашлось. Сначала повышение пенсионного возраста, потом эти поправки в Конституцию, и так далее", - поделилась Быстрова.

По её убеждению, ЕР "своими действиями направлена против простых людей".

"И мне стало стыдно по-настоящему, что я член этой партии. Вначале, когда я вступила, я гордилась членством, я была активным членом партии. [Потом] много всего накопилось, и не замечать происходящего уже стало невозможно. И вот переполнилось уже в карантин", - продолжила повествование Быстрова.

Кроме того, женщина рассказала, что в период эпидемии заболела, и ей пришли аж три штрафа за нарушение режима самоизоляции после того, как приложение "Социальный мониторинг" вычислило, что женщина несколько раз в нарушение карантина якобы уходила из дома.

"Подлог чистой воды. Стало просто страшно. В какой стране мы оказались, как можно людей просто в пыль превращать, если это нужно власти. Понимаете?" - подытожила свою историю экс-единоросс.