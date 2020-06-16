18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:21

Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

фото ЗакС политика Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко подтвердил, что его ведомство рассылает в бюджетные учреждения культуры города письма с инструкциями по организации досрочного голосования по поправкам в Конституцию, заявив при этом, что это не его инициатива, передает MR7.

Ранее "Новая газета" рассказала о жалобах петербургских бюджетников на то, что от них требуют зарегистрироваться для досрочного голосования по поправкам в Конституцию на участках по месту работы. Так, преподаватель театрального колледжа рассказала, что от сотрудников учебного учреждения требуют проголосовать по месту работы 25 июня, неназванная сотрудница хорового училища имени Глинки сообщила, что ее попросили проголосовать "во избежание проблем".  

Депутат Борис Вишневский опубликовал в своем Facebook историю, полученную от сотрудника неназванного петербургского театра. В посте цитируется сообщение от главного специалиста комитета по культуре Алены Фроловой, в котором она требует ежедневно отчитываться, как бюджетники прикрепляются по месту работы к нужным избирательным участкам досрочно. В приложении к письму, рассказал Вишневский, указаны 119 подведомственных комитету учреждений с указанием, кто куда должен прикрепиться.

Сухенко не отрицает, что комитет занимается подобной рассылкой. По его словам, ведомство предлагает бюджетникам "организованно, всем вместе проголосовать рядом с местом своей работы". Жалобы работников культурной отрасли на то, что им не предлагают, а обязывают сделать это, он комментировать отказался, назвав это "очень политизированной и острой темой" и пояснив, что он "не публичный политик".

"Насколько я могу судить, подобным занимался не только комитет по культуре, но и другие ведомства Петербурга. Не исключаю, что это та возможность, которая предлагалась не только нашему комитету", - добавил Сухенко в ответ на вопрос, от кого исходила инициатива организовать такую рассылку.

Основное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 1 июля, до этого в течение недели будет досрочное голосование.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

12:36 В магазинах начали продавать Конституцию с новыми поправками

10:55 Член ГИК предложила застраховать жизнь и здоровье членов участковых комиссий на время работы на голосовании по Конституции

10:11 ЦИК не будет спрашивать с членов избиркомов справки об отсутствии COVID-19 перед голосованием по Конституции

15 июня, 18:59 Вишневский пожаловался в ЦИК на принуждение к голосованию по поправкам

15 июня, 17:51 На Навального завели дело о клевете из-за высказывания о ветеране ВОВ

15 июня, 16:10 Левые силы уведомили мэрию Москвы о намерении провести митинг против поправок в Конституцию

15 июня, 13:15 Смольный не согласовал КПРФ митинг на тему поправок в Конституцию

14 июня, 15:00 "Президент отдает от себя очень существенную часть полномочий": Путин не понимает критики поправок

13 июня, 18:00 Социолог Юдин: Изучение нарушений на голосовании по поправкам отнимет семь лет


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

17:11 Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

16:41 Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

16:25 Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

15:55 В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

15:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

14:55 Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

14:55 В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

14:31 Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

14:05 "Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

13:41 Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

13:01 В Калининградской области разрешили гулять в парках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru