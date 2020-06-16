Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

Председатель комитета по культуре Константин Сухенко подтвердил, что его ведомство рассылает в бюджетные учреждения культуры города письма с инструкциями по организации досрочного голосования по поправкам в Конституцию, заявив при этом, что это не его инициатива, передает MR7.

Ранее "Новая газета" рассказала о жалобах петербургских бюджетников на то, что от них требуют зарегистрироваться для досрочного голосования по поправкам в Конституцию на участках по месту работы. Так, преподаватель театрального колледжа рассказала, что от сотрудников учебного учреждения требуют проголосовать по месту работы 25 июня, неназванная сотрудница хорового училища имени Глинки сообщила, что ее попросили проголосовать "во избежание проблем".

Депутат Борис Вишневский опубликовал в своем Facebook историю, полученную от сотрудника неназванного петербургского театра. В посте цитируется сообщение от главного специалиста комитета по культуре Алены Фроловой, в котором она требует ежедневно отчитываться, как бюджетники прикрепляются по месту работы к нужным избирательным участкам досрочно. В приложении к письму, рассказал Вишневский, указаны 119 подведомственных комитету учреждений с указанием, кто куда должен прикрепиться.

Сухенко не отрицает, что комитет занимается подобной рассылкой. По его словам, ведомство предлагает бюджетникам "организованно, всем вместе проголосовать рядом с местом своей работы". Жалобы работников культурной отрасли на то, что им не предлагают, а обязывают сделать это, он комментировать отказался, назвав это "очень политизированной и острой темой" и пояснив, что он "не публичный политик".

"Насколько я могу судить, подобным занимался не только комитет по культуре, но и другие ведомства Петербурга. Не исключаю, что это та возможность, которая предлагалась не только нашему комитету", - добавил Сухенко в ответ на вопрос, от кого исходила инициатива организовать такую рассылку.

Основное голосование по поправкам в Конституцию пройдет с 1 июля, до этого в течение недели будет досрочное голосование.

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