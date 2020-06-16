Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

Карельскому историку и руководителю регионального отделения "Мемориала" Юрию Дмитриеву в очередной раз продлили срок нахождения в следственном изоляторе - на сей раз до 25 июля, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Виктор Ануфриев.

Следующие заседания должны пройти 6 и 9 июля.

Дмитриеву инкриминируют развратные действия в отношении малолетней приемной дочери и держат за решеткой в общей сложности уже около трех лет. Правозащитники, в том числе международные, считают его преследование полностью сфабрикованным и политически мотивированным.