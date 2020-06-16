В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

На территории Мурманской области начиная с завтрашнего дня, 17 июня, возобновят свою деятельность мини-гостиницы, гостевые дома и турбазы малой вместимости (до 20 человек): соответствующие постановления узаконил глава региона Андрей Чибис.

"Разрешена гостиничная деятельность небольших туробъектов в Кандалакшском, Терском, Кольском, Печенгском и Ловозерском районах для индивидуального и семейного отдыха", - поведали в региональном оперштабе.

Гостям разрешается въезжать в гостиницы и базы с 19 июня. Путешественники обязаны известить мурманский COVID-штаб через специальный сайт о намерении отправиться в поездку. Перед этим обязательно сдать тест на коронавирус и иметь справку с отрицательным результатом.

Кроме того, владельцам мини-отелей воспрещается заселять гостей старше 65 лет, в номерах должны размещаться не более двух человек взрослых либо до четырех членов семьи.

Согласно официальной статистике, на сегодняшний день в Мурманской области COVID-19 обнаружен у 4083 человек.