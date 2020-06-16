Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

В Музее городской скульптуры рассказали о двух серьезных актах вандализма за последние несколько дней, которым подверглись одна из скульптур на Аничковом мосту и Грифоны на Банковском мосту.

По словам сотрудников музея, в ночь на 15 июня группа неизвестных, сидя на одном из коней Клодта, распивала спиртные напитки. К тому времени в первых числах июня реставраторы зафиксировали на ней расхождение поводьев по авторскому шву сборки при плановой промывке, и на скультуру было составлено реставрационное задание. Расхождение по шву возникло из-за действий других вандалов, которые, вероятно, не попались на глаза прохожим, а последний случай усугубил ситуацию.

Скульптуры грифонов на Банковском мосту запачкали масляной краской и расцарапали. Утром 16 июня грифонов очистили от краски, глубокие царапины в аварийной реставрации восстановить нельзя. По словам представителей музея, они устранили те повреждения, которые могли, теперь решается вопрос о финансировании для дальнейших работ.

Фото: Музей городской скульптуры