Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего министра здравоохранения России Андрея Воробьева, умершего на 92-м году жизни, сообщается на сайте Кремля.

Воробьев умер 15 июня. В 1991-1992 годах он был министром здравоохранения РСФСР, а затем – России, когда главами правительств были Борис Ельцин и Егор Гайдар. С 2011 года Воробьев руководил лабораторией функциональной морфологии гемобластозов, был главным научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН.

Путин назвал Воробьева "выдающимся ученым и замечательным врачом", который "посвятил себя служению людям, был безгранично предан своему призванию, профессиональному долгу". Президент подчеркнул, что работы экс-министра и его вклад в развитие медицинской науки и отечественного здравоохранения "снискали ему высочайший авторитет и уважение".