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15:55

В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

фото ЗакС политика В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

Власти Архангельской области решили отказаться от мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, запланированных на 24 июня, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу местного оперативного штаба Артема Вахрушева.

По словам Вахрушева, празднование могут перенести на 26 июля – на день Военно-морского флота. Это будет сделано, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Кроме Архангельской области, от праздничных мероприятий 24 июня отказались власти Коми и Вологодской области. В Коми известно о 2,4 тысячах случаев заражения коронавирусом, в Вологодской – 1,3 тысячи. В Архангельской области зафиксировано почти 4 тысячи случаев заболевания.

Отменят праздничные мероприятия также в Тюмени, Иркутске, Твери и Ржеве. Глава Крыма Сергей Аксенов сначала объявил об отмене парада в Севастополе, но вскоре изменил решение.

Парад Победы на 24 июня распорядился перенести президент Владимир Путин. Этот день объявлен выходным.

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