Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

Московский суд решил оштрафовать зампредседателя столичного "Яблока" Кирилла Гончарова и мундепов Андрея Морева и Елену Русакову на 20 тысяч рублей каждого за участие в одиночных пикетах в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара, проходивших недавно возле здания МВД на Петровке, 38, информирует "МБХ медиа".

Арест Азара взволновал политически активную общественность, в результате чего в конце мая и начале июня уличные одиночные акции в его поддержку в Москве стали почти ежедневными и неизменно сопровождались задержаниями. Задерживали, в числе прочих, известных журналистов, адвокатов и даже муниципальных депутатов. Для того, чтобы быть немедленно задержанным, достаточно было попробовать развернуть плакат с тем или иным содержанием. Вспоминали об участи Азара и у Гостиного двора в Петербурге, где полицейские также прерывали активность протестующих.

Журналист вышел из спецприемника 7 июня.