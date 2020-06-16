Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

Во время последнего заседания комиссии Госсовета по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ петербургский градоначальник Александр Беглов озвучил перед коллегами план по "поствирусному" восстановлению баланса бюджетов российских регионов, оповестили в пресс-службе Смольного.

Среди прочего, губернатор Северной столицы предложил разработать механизм компенсации доходов, недополучаемых казной ввиду принятых в отношении бизнеса мер поддержки. Он находит резонной предоставление федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до 3 лет для частичного покрытия дефицита регбюджетов.

"С учетом последней корректировки в бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год заложено поступление 29 млрд рублей из федерального бюджета. Большая часть уже выделенных средств – 10,1 млрд рублей – это финансовая помощь на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в том числе на перепрофилирование стационаров, выплаты медикам и социальным работникам, а также на выплаты повышенного пособия безработным, число которых за последние два месяца увеличилось", - напомнили в Смольном.

Напоследок Беглов призвал федеральные власти учитывать финансовые интересы всех российских субъектов, в том числе регионов-доноров, коим среди немногих является Петербург, в вопросах финподдержки и распределения дотаций.

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