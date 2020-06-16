18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:41

Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

фото ЗакС политика Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

Во время последнего заседания комиссии Госсовета по вопросам финансовой поддержки субъектов РФ петербургский градоначальник Александр Беглов озвучил перед коллегами план по "поствирусному" восстановлению баланса бюджетов российских регионов, оповестили в пресс-службе Смольного.

Среди прочего, губернатор Северной столицы предложил разработать механизм компенсации доходов, недополучаемых казной ввиду принятых в отношении бизнеса мер поддержки. Он находит резонной предоставление федеральных бюджетных кредитов по ставке 0,1% годовых на срок до 3 лет для частичного покрытия дефицита регбюджетов.

"С учетом последней корректировки в бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год заложено поступление 29 млрд рублей из федерального бюджета. Большая часть уже выделенных средств – 10,1 млрд рублей – это финансовая помощь на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, в том числе на перепрофилирование стационаров, выплаты медикам и социальным работникам, а также на выплаты повышенного пособия безработным, число которых за последние два месяца увеличилось", - напомнили в Смольном.

Напоследок Беглов призвал федеральные власти учитывать финансовые интересы всех российских субъектов, в том числе регионов-доноров, коим среди немногих является Петербург, в вопросах финподдержки и распределения дотаций.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
17:34 "Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

17:11 Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

16:41 Беглов поведал Кремлю о вариантах "поствирусного" спасения бюджета Петербурга

16:25 Столичных активистов оштрафовали за пикеты в поддержку Азара

15:55 В Архангельске отказались от парада Победы 24 июня

15:29 Путин выразил соболезнования в связи со смертью первого министра здравоохранения РФ

14:55 Вандалы испортили одного из коней на Аничковом мосту и грифонов Банковского моста

14:55 В Мурманской области с 17 июня открываются мини-гостиницы и турбазы

14:31 Историку Дмитриеву вновь пролонгировали срок заключения в СИЗО

14:21 Сухенко признал факт рассылки для досрочного голосования по Конституции в учреждения культуры Петербурга

14:05 "Действия против людей": Единоросс вышла из партии, постыдившись предлагаемых ей инициатив

13:41 Россиянам выписали штрафов за нарушение ограничений по коронавирусу на миллиард рублей

13:31 ЕСПЧ присудил петербурженке, ставшей жертвой домашнего насилия, 20 тысяч евро

13:05 "Прямая линия" с Путиным состоится после голосования по Конституции

13:01 В Калининградской области разрешили гулять в парках

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru