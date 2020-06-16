Генпрокуратура добилась 1 млрд рублей выплат работающим с COVID-19 медикам

Генеральная прокуратура помогла работающим с COVID-больными медиками получить свыше миллиарда рублей дополнительных выплат, положенных по закону, известил первый замглавы ведомства Александр Буксман. По его словам, надзорный орган ежедневно бдит за тем, как исполняется поручение президента о предоставлении стимулирующий пособий для медработников.

"Силами прокуроров возмещено и выплачено медикам всех уровней более 1 млрд рублей положенных выплат. Эта тема со сцены не уходит", – цитирует Буксмана "Интерфакс".

Денежная надбавка полагается всем медикам, работающим в "ковидариях". Дополнительные выплаты предусмотрены для тех из них, кто сам подхватил заболевание.

Петербургским врачам по состоянию на 12 июня выплатили свыше 17 млн рублей, притом, что количество заразившихся сотрудников медучреждений превысило отметку в 3 тысячи человек ещё в конце мая.