"Единая Россия" выдвинет Дрозденко в губернаторы Ленобласти

"Единая Россия" объявила список кандидатур от партии на выборах глав регионов России, в том числе партия выдвинет Александра Дрозденко на новый срок на посту губернатора Ленобласти, передает РИА "Новости" со ссылкой на секретаря генсовета "ЕР" Андрея Турчака.

Кроме Дрозденко, партия выдвинет на выборах в Северо-Западном федеральном округе врио главы Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного и поддержит врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Они ранее объявили о намерении объединить регионы в один, но после недовольства общественности и протестов решили от этой идеи отказаться. Также единороссы поддержат выдвижение врио главы Коми Владимира Уйбы.

Также партия выдвинет кандидатуры Ивана Белозерцева (Пензенская область), Василия Голубева (Ростовская область), Натальи Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ), Владимира Богомаза (Брянская область), Михаила Развожаева (Севастополь), Ростислава Гольдштейна (Еврейская автономная область), Владислава Шапшу (Калужская область), Александра Никитина (Тамбовская область), Рустам Минниханов (Татарстан). Поддержат "единороссы" и некоторых самовыдвиженцев: Кобзева (Иркутская область), Олега Николаева (Чувашия), Владимира Солодова (Камчатский край), Дмитрия Махонина (Пермский край), Сергея Ситникова (Костромская область), Вениамина Кондратьева (Краснодарский край).

Единый день голосования в 2020 году состоится 13 сентября.