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17:43

Беглов напомнил петербуржцам, что скорость снятия "антивирусных" мер зависит от их дисциплинированности

фото ЗакС политика Беглов напомнил петербуржцам, что скорость снятия "антивирусных" мер зависит от их дисциплинированности

Петербургский градоначальник Александр Беглов, осматривая сегодня, 16 июня, ряд социальных объектов Центрального района, напомнил присутствовавшим на одной из встреч горожанам, что скорость, с которой власти региона снимают введенные "антивирусные" ограничения, зависит от их дисциплинированности в плане соблюдения предписанных мер.

"[Губернатор] посетил одну из площадок МФЦ на Невском проспекте, 174, где возобновилась работа в новых условиях. Теперь у посетителей на входе замеряют температуру, на стойках установлены пластиковые экраны с закрывающимися окошками, ряд сидений закрыт защитной лентой для соблюдения социальной дистанции", - отчитались о поездке губернатора в пресс-службе Смольного.

Установленные ограничения, в очередной раз подчеркнул Беглов, продолжат снимать поэтапно, чтобы не пришлось их вводить вновь, ужесточая.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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