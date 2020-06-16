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18:07

Суд признал незаконным увольнение трансгендерной петербурженки из типографии

фото ЗакС политика Суд признал незаконным увольнение трансгендерной петербурженки из типографии

Горсуд Петербурга признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой из типографии и постановил выплатить ей 1,85 млн рублей, сообщили в ЛГБТ-группе "Выход".

"Суд подтвердил, что работодатели не вправе дискриминировать работников, в том числе по гендерному признаку. Это важная победа, которая может повысить уверенность трансгендерных людей в том, что свои права можно защитить и в России", - сказал адвокат "Выхода" Макс Оленичев в разговоре с "Поребриком".

Анастасия работала в типографии на должности печатника до 2017 года в течение десяти лет. Ее уволили после того, как она сменила гендерный маркер в документах, работодатель при этом формально сослался на список из 456 профессий, запрещенных для женщин. Она требовала признать увольнение дискриминационным и незаконным, восстановить ее на работе в прежней должности и выплатить ей компенсацию в 50 тысяч рублей.

Сначала районный суд отказал Васильевой в иске, после обжалования Горсуд сперва оставил вердикт без изменений, а после отменил и направил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении экспертиза показала, что Васильева может выполнять работу печатницы и противопоказаний для этого нет, поскольку перечень запрещенных для женщин профессий связан только с охраной материнства, рождением и заботой о новорожденном. 9 апреля суд признал увольнение незаконным, и 16 апреля Горсуд подтвердил этот вердикт при рассмотрении жалобы ответчика.

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