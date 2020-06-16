В Приморском районе "безопасно" наградили выпускников-медалистов

В школах Приморского района прошли церемонии награждения выпускников, удостоившихся медалей за прилежную учебу, уведомляет пресс-служба управы. Отличников в текущем году – 272 человека.

Наибольшее количество золотых медалистов выпустила школа №43 – 19 учащихся, гимназия №116 – 16 ребят, школа №246 – 12 отличников.

"Несмотря на то, что последние два месяца учебного года прошли для школьников в непривычном формате, ребята смогли сохранить свои высокие результаты в учебе. Хочется пожелать им не останавливаться на достигнутом, ставить перед собой новые цели и добиваться их", - пожелал присутствовавший на церемонии районный глава Николай Цед.

В нынешнем году выпускные мероприятия прошли в "антивирусном" формате: в актовых залах учебных заведений присутствовали лишь школьники, родители и учителя. Все были одеты в маски и перчатки, у каждого на входе измеряли температуру, а после рассаживали с соблюдением социальной дистанции.

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