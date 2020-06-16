Дело "Сети"*: перед прениями

Близится к завершению рассмотрение петербургской части дела "Сети". На среду, 17 июня, назначены прения сторон. Анархистам Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову грозит до 10 лет тюрьмы по статье об участии в террористическом сообществе (ч.2 ст. 205.4 УК РФ). Один из них признал вину. Рассказываем о главном на июньских заседаниях.

фото Евгении Кулаковой

Дело "Сети" рассматривает московский 2-й Западный окружной военный суд в помещении петербургского 1-го Западного окружного военного суда. Из-за коронавируса и действующих ограничительных мер заседания проходят за закрытыми дверями. Присутствовать в зале разрешено только родителям подсудимого Юлия Бояршинова и корреспонденту "Медиазоны", который ведет видеотрансляции. О происходящем за судебной дверью известно благодаря этим трансляциям, а также комментариям защитников подсудимого Виктора Филинкова в их Telegram-каналах.

Признательные показания Бояршинова

4 июня суд повторно заслушал показания Бояршинова. Он, как и Филинков, был задержан в январе 2018 года. Несколько месяцев содержался в "пресс-хате" теперь уже закрытого СИЗО №6 "Горелово", где на него, по словам адвокатов, оказывали давление сокамерники. Помимо статьи 205.4, его обвиняют также по статье 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), поскольку во время задержания у него нашли 400 граммов дымного пороха.

В начале 2019 года Бояршинов решил полностью признать вину. Это произошло после того как третьему петербургскому фигуранту, Игорю Шишкину присудили 3,5 года колонии общего режима. Шишкин заключил досудебное соглашение и дал признательные показания на себя и других фигурантов. Сотрудницы ОНК ранее зафиксировали на его теле ссадины и гематомы. Шишкин объяснил, что получил их на тренировке по тайскому боксу.

Бояршинов уже давал признательные показания во время первого опроса в суде в апреле 2019 года. Спустя год с лишним он дал более подробные показания о некоторых обстоятельствах делах. Он сообщил суду, что в июле 2016 года года участвовал в двух встречах в лесных массивах в Ленинградской и Московской областях. Помимо него там присутствовали, в частности, Шишкин и уже осужденные пензенцы Дмитрий Пчелинцев и Максим Иванкин.

"Проходили дискуссии по поводу событий на Украине, по поводу возможности вооруженного переворота в России, который не мы будем создавать, а просто обсуждалась гипотетическая ситуация. Обсуждались успехи ультраправых на Украине и опасения по этому поводу, обсуждалась необходимость тренировок по самообороне, в том числе с применением оружия. Ребята из Пензы обладали некоторыми навыками. Они привезли несколько страйкбольных приводов и на примере страйкбольных приводов показывали какие-то упражнения", - рассказал Бояршинов о встречах 2016 года.

Еще одна встреча, по словам подсудимого, состоялась в феврале 2017 года в петербургской квартире. Бояршинов рассказал, что в ней также участвовал Филинков. Ранее он заявлял, что видел своего предполагаемого подельника только на занятиях по оказанию первой медицинской помощи и "защите VIP-персоны" на страйкбольном полигоне в Ольгино и ничего не знал о его участии в ячейке "Сети".

Бояршинов подтвердил, что на межгородских собраниях лета 2016 и зимы 2017 года зачитывали фрагменты документа, похожего на присутствующий в материалах дела "Свод Сети". Обвинение, напомним, считает его программным документом организации. О странностях этого файла защитники Филинкова и эксперты заявляли на майских заседаниях.

Бояршинов сообщил суду, что не придал особого значения "Своду", но в рамках следственных действий понял, что в этом документе в том числе говорится о применении насилия к представителям власти. Однако на очных встречах этого не обсуждали, отметил он.

Банку с дымным порохом, которую изъяли у Бояршинова, он нашел на чердаке дома по 6-й Советской улице. Подсудимый заявил, что не планировал никак использовать этот порох, а, узнав о задержании своих пензенских знакомых, попытался выкинуть банку в лесном массиве, тогда и был задержан.

Также он рассказал, что у "Сети" не было никакой иерархии. Никто не отдавал приказы. Именем "Юра", которым, как посчитали следователи, Бояршинов использовал с целью конспирации, подсудимый представлялся с 2010 года, в том числе на работе, так как его настоящее имя ему не нравится.

Исправленный протокол

Повторный допрос Бояршинова был инициирован судьями. Адвокат Филинкова Виталий Черкасов полагает, что он понадобился потому, что протокол первого допроса сильно отличался от фактически сказанного подсудимым.

- Показания Бояршинова от 10 апреля 2019 года были выверенными, - рассказал Черкасов ЗАКС.Ру. - Он давал подробные пояснения по поводу того, что они дважды пересекались с моим подзащитным на двух так называемых тренировках в лесных массивах. Они были связаны с оказанием первой медицинской помощи и так называемая ролевая игра "Защита VIP-персоны". Он указал, что эти занятия были связаны с самозащитной от нападений, в частности, нападений праворадикалов. Но мы обнаружили, что эти показания были существенно искажены судом. Имелись признаки фальсификаций. Бояршинов бытовым языком говорил о тех или иных обстоятельствах, а вместо этого мы обнаружили фрагменты из тех или иных обвинительных заключений, сформулированные кондовым языком.

Черкасов обращал на это внимание еще в конце февраля. Адвокат Филинкова считает, что основанием для повторного допроса Бояршинова стало желание суда обезопасить себя.

- При повторном допросе Бояршинов изложил те доводы, которые были изложены в протоколе первого его допроса. Например, в ходе первого допроса на мой вопрос "В каких совместных занятиях вы участвовали с моим подзащитным?" он подробно и охотно поведал о двух занятиях на полигоне в Ольгино. Всё, иных тренировок не было. Когда я его попросил ответить на такой же вопрос в ходе второго допроса, он ответил: "Не помню". Также в ходе первого допроса Бояршинов на вопрос гособвинителя о роли Филинкова в неком сообществе ответил: "Не помню". В протоколе судебного заседания мы увидели, что он ответил: "Связист". На вопрос гособвинителя, имел ли отношение Филинков к так называемому сообществу "Сеть" Бояршинов не дал признательное показание, а в ходе повторного допроса ответил утвердительно.

В конце состоявшегося 15 июня заседания Черкасов зачитал заявление Филинкова о преступлении: умышленном искажении протокола судебного заседания судьей либо секретарем. По мнению защитника, это может попадать под статью 292 УК РФ (служебный подлог). Черкасов попросил суд направить протокол и аудиозапись заседания от 10 апреля 2019 года в следственный орган для проведения проверки.

Свидетели из Пензы

Подсудимый Филинков, ранее сообщавший суду, что оперативники ФСБ выбили из него показания пытками, продолжает заявлять о своей невиновности. Его адвокат Черкасов указывает на нестыковки в материалах дела. О своей непричастности к "Сети" заявили и уже осужденные пензенские фигуранты дела Михаил Кульков, Василий Куксов и Андрей Чернов, которых по видеосвязи допросили на июньских заседаниях.

"Его (террористическое сообщество - ЗАКС.Ру) вообще придумали сотрудники ФСБ. Его и не было никогда", - сообщил суду Чернов.

Подобное заявление сделал и Куксов:

"Сообщество "Сеть" мне известно, потому что меня к нему приписывают. Когда меня арестовали, тогда [о нем] и узнал".

Судя по показаниям пензенских фигурантов, не все осужденные в рамках их процесса были знакомы между собой до задержания. Они заявили, что Филинкова и Бояршинова узнали так же уже в рамках следственных действий и подтвердили, что не знали их и под псевдонимами "Гена" (ранее Филинков рассказывал в суде, что использовал это прозвище со школьных лет, обвинение считает кличку одним из средств конспирации) и "Юра". При этом Бояршинов сообщил суду, что Чернов присутствовал на одном из мероприятий, о которых он рассказывал в своих показаниях. Других свидетелей из Пензы он, как и Филинков, узнал только в рамках своего уголовного дела.

Остальных осужденных по "пензенскому делу" суд допросил еще зимой. В частности, Илья Шакурский, получивший 16 лет колонии строгого режима как один из организаторов "Сети", заявил, что протоколы его допросов якобы создал оперативник ФСБ Вячеслав Шепелев, а он даже не ставил под ними подписи. Кроме того, пользователь с никнеймом Shepelev вносил исправления в документы "Свод" и "Съезд", найденные на компьютерах пензенских фигурантов.

ФСБ в суде

Защитники Филинкова ходатайствовали о допросе Шепелева по видеоконференцсвязи, но этого так и не произошло. Суд объяснил, что оперативник находится в командировке. Не удалось добиться явки в суд и петербургского оперативного сотрудника ФСБ Константина Бондарева. Филинков неоднократно обвинял его в руководстве пытками, производившимися после его задержания. Представители Филинкова считают Бондарева главным свидетелем из числа представителей ФСБ.

Свои показания дали петербургский следователь Геннадий Беляев. Он, в частности, заявил суду, что Филинков давал свои показаний добровольно и никаких непроцессуальных методов воздействия на него не оказывалось. Но не смог дать прямого ответа на вопрос, почему протоколы опроса Филинкова, произведенного им, и допроса, который вел Бондарев, местами копируют друг друга, вплоть до одних и тех же орфографических ошибок. После уточняющих вопросов одного из судей Беляев заявил, что никакой заготовки показаний задержанного не было. Идентичность некоторых документов из материалов дела ранее подтвердили эксперты-лингвисты.

В самом завершении судебного следствия по видеосвязи был допрошен руководитель пензенского следственной группы по делу "Сети" Валерий Токарев. На большинство вопросов стороны защиты, связанных с его работой в рамках этого уголовного дела свидетель ответил: "Не помню".

Прения сторон должны начаться 17 июня в 11:00.

*Организация "Сеть" признана террористической и запрещена на территории России

Сергей Еремеев