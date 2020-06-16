ГИК планирует доплатить членам участковых комиссий по 5000 рублей "за вредность"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия планирует принять решение о дополнительных выплатах для членов участковых избиркомов за работу во время эпидемии коронавируса на голосовании по Конституции, сообщил ЗАКС.Ру член ГИК Олег Зацепа. Он рассказал, что документы для этого уже подготовлены.

По словам Зацепы, для реализации плана требуется, чтобы было внесено изменение в постановление правительства Санкт-Петербурга – перенаправить выделенные ранее деньги для поквартирного обхода и информирования избирателей о голосовании на выплаты за работу в условиях эпидемии. Член ГИК уточнил, что размер выплаты будет небольшой – 5000 рублей. Деньги пойдут в дополнение к стандартной оплате труда в комиссии, сказал Зацепа.

Ранее 16 июня член Горизбиркома от "Яблока" Ольга Покровская предложила ввести компенсации или страховку жизни и здоровья членов участковых комиссий, которые будут работать на голосовании по Конституции.

Напомним, плебисцит назначен на 1 июля. В течение шести дней до этого, с 25 по 30 июня, пройдет досрочное голосование.