За соблюдением дистанции в столичных кафе будут следить беспилотники

В Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что за соблюдением социальной дистанции в летних верандах кафе и правильным размещением посетителей общепита будут наблюдать при помощи квадрокоптеров и внешних камер видеонаблюдения, делится ТАСС.

"Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд (по законодательству они должны размещаться в соответствии со Схемой размещения летних кафе), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе", - уведомили в пресс-службе комплекса.

Некоторое время назад столичные власти продумывали возможность использования беспилотников для контроля за соблюдением масочного режима, однако позднее от идеи отказались.

С 16 июня в Москве возобновили свою деятельность летние веранды ресторанов и кафетериев, библиотеки, риелторы, службы проката, музеи, зоопарк и другие учреждения.