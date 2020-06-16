Пустеющие УИКи

Все больше членов участковых избирательных комиссий отказывается работать на голосовании по поправкам в Конституцию. Главная причина - боязнь заразиться коронавирусом, ведь представителям избиркомов придется контактировать с большим количеством людей. По мнению экспертов и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, переживать за срыв голосования не стоит - есть резервы членов УИК и другие способы исправить ситуацию.

Здоровье дороже

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но выразить свою гражданскую позицию избиратели смогут и в течение шести дней до этого - с 25 по 30 июня. Ряд членов участковых избирательных комиссий (УИК) отказывается работать из-за возможности заразиться коронавирусом. Сотрудники московских избиркомов создали обращение к коллегам с призывом не выходить на голосование.

"Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля — и призываем всех присоединиться к нашей забастовке и поставить подпись под нашим письмом", - заявили протестующие.

На момент публикации материала под обращением подписалось 126 сотрудников УИК и 2 человека из территориальных избиркомов Петербурга.

Среди них член участковой комиссии №2249 и глава городского Штаба Навального Ирина Фатьянова. Она рассказала ЗАКС.Ру, что ее останавливает возможность заражение коронавирусом.

- Точно не буду работать. Три месяца мы находимся в самоизоляции, да, сейчас она, конечно, ослабевает, но мы видим, что нет никакой предрасположенности к тому, чтобы проводить массовое мероприятие в такой вот период. И я лично семь дней не готова быть человеком, который сам может заразиться и, самое главное, стать разносчиком вируса для остальных людей, - сказала Фатьянова.

Она добавила, что председатель ее комиссии звонила только один раз, предупредить о возможном проведении теста на коронавирус. Больше никаких сообщений или проведения подготовки к голосованию не было, заявила член УИК №2249.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 июня приняла решение о проведении тестирования членов комиссий на коронавирус. Горизбирком рекомендовал комитету по здравоохранению и районным администрациям Петербурга "изыскать" бюджетные деньги для проверки людей на COVID-19. Само тестирование надо успеть провести до 19 июня, считают в ГИК.

Фатьянова добавила, что несколько ее коллег еще не решили, будут ли работать на голосовании. Часть людей из других УИК на той же территории отказываются организовывать плебисцит, рассказала член участковой комиссии №2249. По ее словам, некоторые из них подписываются под обращением, некоторые - не хотят афишировать свою позицию. Еще один подписавшийся под открытым письмом членов избиркомов - сотрудник УИК №414 Михаил Дворкин. В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что беспокоится о здоровье семьи, поэтому не будет принимать участия в организации голосования:

- Я очень серьезно отношусь к этой пандемии и совершенно не доверяю текущей статистике и словам разного вида руководства о том, что все лучше. И для меня здоровье семьи на бесконечность порядков важнее, чем так называемая честность так называемых цифр так называемого голосования.

Член УИК №2091 Марк Поляк рассказал ЗАКС.Ру, что не знает об отношении его коллег по комиссии к работе на голосовании во время эпидемии коронавируса. Сам Поляк считает, что риски есть не только у членов избиркомов, но и у избирателей - их могут заразить сотрудники комиссий, которые несколько дней будут контактировать с большим количеством людей. Член УИК добавил, что не сможет организовывать голосование и из-за наличия постоянной работы.

- Неделю будет длиться это голосование. У меня нет физической возможности неделю на это потратить. Но я планирую, что 1 июля, если эпидемиологические риски с моей точки зрения будут выглядеть адекватными, я постараюсь принять участие как минимум в работе комиссии. Может быть в том, что касается подсчета голосов и так далее. Но, я считаю, поквартирные обходы и работа с избирателями - это невозможно в нынешней ситуации, - заявил Поляк.

Член контрольно-ревизионной комиссии "Наблюдателей Петербурга" Галина Культиасова рассказала ЗАКС.Ру, что организация опросила около 250 членов участковых комиссий. Примерно половина из них работать на голосовании не хотят. Часть членов УИК считают голосование по Конституции нелегитимным мероприятиям и не желают в нем участвовать, сообщила Культиасова. По ее словам, основная же причина отказа - боязнь заразиться коронавирусом.

По данным на 16 июня, в Петербурге за сутки зарегистрировано 234 новых случая заболевания инфекцией. Всего количество заразившихся превышает 21 тысячу человек.

Не катастрофично

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сообщила ЗАКС.Ру, что сейчас ТИКи, как и перед каждой избирательной кампанией, прорабатывают вопрос с кадрами по каждой участковой комиссии.

- Понятно, что у членов УИК могут быть личные обстоятельства, семейные, связанные с трудовой деятельностью или, например, с переездом в другой город. Сейчас Санкт-Петербургская избирательная комиссия собирает информацию о возможных проблемах, которые могут повлиять на работоспособность комиссий, - сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

Председатель территориального избиркома №23 Михаил Левин в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что 12 членов УИК сообщали о наличии объективных причин не работать на голосовании - например, болезнь. По мнению главы ТИК, это не является аномалией по сравнению с другими проводимыми плебисцитами. При этом, отметил Левин, из СМИ он узнал об обращении сотрудников участковых комиссий, отказывающихся организовывать голосование.

- Узнавал из средств массовой информации, что некоторые члены комиссий подписали петицию, в том числе и из наших УИКов, и предлагали бойкотировать эту историю, но это мнение этих членов избирательных комиссий. Они обращаются с петициями, мы узнаем об этом из СМИ, а к нам в ТИК эти люди не обращаются, - заявил глава территориального избиркома №23.

Председатель ТИК №2 Лидия Рудинская рассказала ЗАКС.Ру, что на их территории также есть отказы, но ситуация не катастрофическая. Сколько именно человек не выйдет организовывать голосование - Рудинская сказать затруднилась. Она уточнила, что отказы поступили от "возрастных" людей.

По мнению Рудинской, работа для членов УИК не представляет опасности. Принятые меры вполне исчерпывающие, считает руководитель ТИК №2. С ней согласен член Горизбиркома Олег Зацепа. Он считает, что отказы сотрудников комиссий работать не оправданы.

- Если они вошли в состав участковой комиссии, то работать они в ней должны. Если они не готовы, они должны полномочия сложить. Как говорила Элла Александровна Памфилова, это не опаснее, чем сходить в магазин. В магазине тоже много людей присутствует, - пояснил Зацепа.

Противоположного мнения придерживается его коллега по ГИКу от "Яблока" Ольга Покровская. Она уже заявляла, что организация голосования по Конституции во время пандемии коронавируса ставит под угрозу здоровье членов участковых комиссий. Покровская на заседании Горизбиркома 16 июня напомнила коллегам о массовых отказах членов УИК от работы на голосовании. Она предложила ввести для сотрудников участковых избиркомов денежную компенсацию "за вредность" или страхование жизни и здоровья. Эти меры успокоят людей и способствуют более эффективной работе комиссий, считает член ГИК от "Яблока". В разговоре с ЗАКС.Ру Покровская заявила, что намерена направить соответствующее обращение в Центризбирком.

На заседании же ее предложение не получило отклика, только Зацепа отметил, что денежная компенсация все-таки планируется. Он пояснил ЗАКС.Ру, что пока решение не принято, но уже подготовлено.

- Если будут внесены изменения в постановление правительства Санкт-Петербурга о выделении средств из резервного фонда, то те средства, которые ранее планировалось направить на информирование участников голосования - когда собирались обходить по квартирам, будут направлены на выплату за работу в условиях эпидемии, - рассказал Зацепа.

По его словам, выплата будет небольшого размера - 5000 рублей. Эти средства будут направляться "поверх" стандартной оплаты за работу в комиссии, уточнил Зацепа.

Запасные маневры

Координатор "Наблюдателей Петербурга" Мария Чебыкина отметила, что за отказ работать на голосовании к членам УИК не могут применяться какие-либо санкции. Сотрудников участковых комиссий могут лишить места в избиркоме только по решению суда за злостное невыполнение обязанностей в течение долгого времени. Обязанностью же членов комиссий является только посещение заседаний - во время голосование оно будет одно - 1 июля. Его пропуск не считается основанием для отстранения от работы в избиркоме, заявила Чебыкина. Об этом же ЗАКС.Ру сообщили член УИК №2249 Фатьянова и член ГИК Покровская.

При этом, если большинство членов УИК откажется работать на голосовании, комиссия может лишиться кворума и не сможет подвести результаты голосования, отметила координатор движения в защиту прав избирателей "Голос" в Петербурге Наталия Менькова. В Горизбиркоме считают, что паниковать не стоит:

- Существует резерв УИК, и у ТИК всегда есть возможность оперативно восполнить нехватку кадров, а мы готовы будем оказать нижестоящим комиссиям любую организационную или техническую помощь.

Число членов участковой комиссии зависит от количества избирателей на территории. Максимальное количество членов УИК по городу - 16 человек, уточнил Зацепа.

О возможности увеличить количество людей в комиссии заявила и Менькова. При этом, она отметила, что для реализации этого варианта необходимо время.

- Можно "вытащить" людей из резерва и включить в комиссии, которые остались без кворума. Опять же, есть организационные моменты. Если это произойдет 20 числа, то у вышестоящей комиссии возможно будет время для маневра. А если это происходит накануне или 29 числа, или кто-то заболевает критически, то [не факт], - заявила Менькова.

При этом, по ее мнению, если не собравших кворум УИК будет меньше 1%, то вышестоящая комиссия "даже не вздрогнет". Менькова напомнила, что на прошедших в сентябре 2019 года выборах территориальные избиркомы могли самостоятельно подвести итоги голосования или организовать пересчет бюллетеней.

Член комиссии из "Наблюдателей Петербурга" Культиасова отметила, что в отличие от обычных выборов, эти протоколы по голосованию по Конституции не должны быть доставлены в ТИК немедленно - итоги в цифрах допускается передать дистанционно. Бумаги же УИК может привезти в вышестоящую комиссию в течение пяти дней, сообщила Культиасова. По ее словам, в такой ситуации возможно, что председатель участковой комиссии найдет способ получить подписи или их могут подделать.

Также Культиасова добавила, что выполнять работу отказавшихся членов комиссий могут направить сторонних людей. Такое в практике избирательной системы города уже было, уточнила "наблюдатель".

София Саттарова