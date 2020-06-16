В петербургском штабе Навального разбили стекло и написали "предатели" на стене

Представители штаба Навального в Петербурге в своем Twitter сообщили, что неизвестные разбили окно дома 33 по Вознесенскому проспекту, где находится штаб, и изрисовал стены.

Доходный дом Моравица, где расположен штаб, был построен в начале 1830-х годов, сейчас это жилой дом. Он внесен в реестр КГИОП как выявленный объект культурного наследия. Некто разбил окно и написал на стенах "предатели" и "холуи".

В разговоре с "МБХ медиа" одна из представителей штаба сообщила, что также злоумышленник нарисовал свастику на стекле. Штаб вызвал полицию и готовится написать заявление.

"У нас только один вопрос: зачем портить историческое здание? Хотите выразить своё мнение — напишите нам в любой социальной сети. Давайте общаться культурно!" - призвали сотрудники штаба в соцсетях.

Накануне в Следственный комитет возбудил в отношении Алексея Навального уголовное дело по ст. 128.1 УК РФ (клевета) из-за комментария к ролику в поддержку поправок к Конституции. По версии следствия, своим комментарием Навальный оскорбил ветерана Великой Отечественной войны, который снимался в ролике в числе других участников.