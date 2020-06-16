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19:13

В Пскове началось рассмотрение дела журналистки Прокопьевой

фото ЗакС политика В Пскове началось рассмотрение дела журналистки Прокопьевой

2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове начал отложенный из-за коронавируса процесс по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.4 УК РФ). Рассмотрение проходит в открытом режиме, видеотрансляцию из зала суда вел активист Николай Кузьмин.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой возбудили после ее статьи о архангелогородце Михаиле Жлобицком, который в октябре 2018 года подорвался в здании регионального управления ФСБ. 

Подсудимая ходатайствовала об отложении процесса, поскольку один из ее адвокатов - Виталий Черкасов - находился в Петербурге, где рассматривается дело "Сети" (организация признана террористической и запрещена на территории России). Суд ходатайство отклонил.

На первом заседании допросили троих свидетелей. Сотрудница псковского филиала Радиочастотного центра Мирослава Стёпина рассказала, как в ноябре 2018 года автоматизированная система центра выявила нарушения на сайте "Псковской ленты новостей" в тексте Прокопьевой "Репрессии для государства".

Другой свидетель обвинения - представитель регионального управления Роскомнадзора Эдуард Кожокарь, написавший заключение о наличии признаков терроризма в тексте Прокопьевой. 

Также показания суду дали директор холдинга "Гражданская пресса", в который входит "Псковская лента новостей", и редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" (текст Прокопьевой был напечатан также на ее сайте) Максим Костиков и замдиректора "Гражданской прессы" Константин Калиниченко.

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