После столкновения двух самолетов в Пулково возбудили уголовное дело

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело после столкновения самолетов в аэропорту Пулково, сообщается на сайте ведомства.

14 июня в аэропорту на пересечении рулевой дорожки и взлетно-посадочной полосы самолет авиакомпании S7, следующий рейсом "Петербург – Иркутск", столкнулся левым крылом с хвостом самолета "Уральских авиалиний", который следовал маршрутом "Петербург – Калининград". Никто не пострадал, пассажиров доставили в пункты назначения резервными бортами.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Ущерб от столкновения оценили в более чем миллион рублей.