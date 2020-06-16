Горсуд Петербурга отменил штрафы участникам акции против повышения тарифов на транспорт

Городской суд Петербурга во вторник, 16 июня, отменил штрафы активистов движения "Весна" Дарьи Мерненко, Тимофея Городилова и Романа Максимова, сообщили организация в своем Twitter-блоге.

Активисты 7 ноября сфотографировались на эскалаторе метро с плакатами против повышения цен на проезд в общественном транспорте.

Позже Петроградский районный суд квалифицировал это по статье 20.2 КоАП (нарушения порядка проведения публичных мероприятий). Каждому участнику фотосессии присудили штрафы по 20 тысяч рублей.

Сергей Еремеев